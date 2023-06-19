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Борзов Федор Тимофеев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1844

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Борзов Тимофей Андреев

Мать: Мать Андреян Тимофев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Борзова Меланья Тимофеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Борзова Меланья Тимофеева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1837
дома отдыха "Лужки", Рузский, Московская область
Рузский уезд, село Лужки | ф. 607, оп. 1, д. 1303 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftIntern... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзова Меланья Тимофеева

Смерть
После 1844