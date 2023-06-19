Борзов Федор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Борзов Тимофей Андреев
Мать: Мать Андреян Тимофев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Борзова Меланья Тимофеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Борзова Меланья Тимофеева
Упоминание
1837
дома отдыха "Лужки", Рузский, Московская область
Рузский уезд, село Лужки | ф. 607, оп. 1, д. 1303 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftIntern... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1844