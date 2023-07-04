Малышева 1 дочь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева 1 дочь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев Виктор Анатольевич

Мать: Малышева 1 жена