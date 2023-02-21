Березкин Ефрем Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березкин Ефрем Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

Около 1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Березкина Зоя Ефремовна

Мать ребёнка: Березкина Антонина Петровна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березкина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березкин Врадимир Ефремович

Мать ребёнка: Березкина Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березкина Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно
Торжок, город Торжок, Тверская область
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