Мордвинова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Федот Никитич

Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.

Дочь: Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Мордвинов Федот Никитич

Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Еликова (Мордвинова) Александра Федотовна

Отец ребёнка: Мордвинов Федот Никитич

Смерть
Неизвестно

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