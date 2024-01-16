Мордвинова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.
Дочь: Еликова (Мордвинова) Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Мордвинов Федот Никитич
Чувашское Бурнаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Еликова (Мордвинова) Александра Федотовна
Отец ребёнка: Мордвинов Федот Никитич
Смерть
Неизвестно