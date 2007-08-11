Чесноков Николай Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1955
Дата смерти11.08.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1977
Дочь: Чеснокова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Елена Павловна
Рождение ребёнка
30.05.1981
Дочь: Мингалева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Чеснокова Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснокова Елена Павловна
Смерть
11.08.2007