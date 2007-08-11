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Чесноков Николай Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1955

Дата смерти

11.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1977

Дочь: Чеснокова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Елена Павловна

Рождение ребёнка
30.05.1981

Дочь: Мингалева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Чеснокова Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Елена Павловна

Смерть
11.08.2007