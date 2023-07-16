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Иван Васильевич
Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1904
Пол
Мужской
Отец
Горелов Василий Дмитриевич
1952 г.р.
Мать
Горелова Евдокия Адриановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Горелов Василий Дмитриевич
Мать:
Горелова Евдокия Адриановна
Смерть
1904
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