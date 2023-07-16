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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Горелов Василий Дмитриевич

Мать: Горелова Евдокия Адриановна

Смерть
1904
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