Енохович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕнохович Иван

Енохович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Енохович Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Енохович Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Попова (Енохович) Ангелина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Енохович Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.