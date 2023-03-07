Обухов Естифей Михеев
Место рождениядер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1650
Отец: Обухов Михаил (Михей) Федоров
Мать: не указана
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Обухов Иван Естифеев
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Матрена Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Ульяна Естифеева
Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717