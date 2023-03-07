Обухов Естифей Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Естифей Михеев

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Место рождения

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1652 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Обухов Михаил (Михей) Федоров

Мать: не указана

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Обухов Иван Естифеев

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Матрена Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Ульяна Естифеева

Мать ребёнка: Обухова Авдотья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Авдотья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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