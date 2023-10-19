Веретенникова (Ratch) Wera Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова (Ratch) Wera Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ratch Vasilii Fyodorovich Фёдорович

Мать: Ratch (Zavyaskina) Anastasia Mikhailovna Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веретенникова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1886

Муж: Веретенников Алексей Порфирьевич

Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Веретенников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Веретенников Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1893

Сын: Веретенников Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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