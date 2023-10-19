Веретенникова (Ratch) Wera Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веретенникова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1886
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Веретенников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Веретенников Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Веретенников Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Веретенников Алексей Порфирьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург