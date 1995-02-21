Шорников Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорников Пётр

Шорников Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1920

Дата смерти

21.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Августа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Августа

Смерть
21.02.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close