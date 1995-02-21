Шорников Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1920
Дата смерти21.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Августа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Августа
Смерть
21.02.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость