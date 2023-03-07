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Югасева Нина Васильевна

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Место рождения

Разсоховичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

10.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962

Отец: Югасев Василий Алексеевич

Мать: Югасева Варвара Федотовна

Разсоховичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
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