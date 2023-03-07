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Югасева Нина Васильевна
Югасева Нина Васильевна
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Место рождения
Разсоховичи
, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Дата рождения
10.01.1962
Пол
Женский
Отец
Югасев Василий Алексеевич
1920 г.р.
Мать
Югасева (Бреусова) Варвара Федотовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1962
Отец:
Югасев Василий Алексеевич
Мать:
Югасева Варвара Федотовна
Разсоховичи
, Костюковичская волость, Климовичский уезд
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