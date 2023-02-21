Якшамкин Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Марина Петровна
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юля Петровна
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Петровна
Мать ребёнка: Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно