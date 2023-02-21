Якшамкин Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшамкин Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якшамкин Андрей Иванович

Мать: Якшамкина Анисия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Марина Петровна

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юля Петровна

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Петровна

Мать ребёнка: Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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