Шейко Марина Май...ова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Марина Май...ова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Агафья Филипова

Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шейко Родион Филипов

Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шейко Михайло Филипов

Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Филип Карпов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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