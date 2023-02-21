Шейко Марина Май...ова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Агафья Филипова
Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шейко Родион Филипов
Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Шейко Филип Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейко Филип Карпов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно