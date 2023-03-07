Ширыкалова (Линник) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширыкалова (Линник) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Опарино, Опаринский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.11.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Опарино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.09.1978

Дочь: Киселева Анна Игоревна

Отец ребёнка: Ширыкалов Игорь Викторович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1982

Сын: Ширыкалов Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Ширыкалов Игорь Викторович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширыкалов Игорь Викторович

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