Ширыкалова (Линник) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1978
Дочь: Киселева Анна Игоревна
Отец ребёнка: Ширыкалов Игорь Викторович
Рождение ребёнка
16.06.1982
Сын: Ширыкалов Алексей Игоревич
Отец ребёнка: Ширыкалов Игорь Викторович
Бракосочетание
Неизвестно