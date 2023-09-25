Чувашов Максмм Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашов Максмм Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1987

Отец: Чувашов Геннадий Аркадьевич

Мать: Чувашова (Гладкова) Татьяна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашова(Городилова) Дарья Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил Ур.Г.П.П.У. преподаватель-механник
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чувашова(Городилова) Дарья Владимировна

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