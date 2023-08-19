Золото Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Георгий Дмитриевич

Золото Георгий Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.09.1899

Дата смерти

20.04.1901

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126.
Крещение
04.09.1899
м/к-1899г.лист-122,зап.-58,ГАДО,Ф - 426-1-8,кадр-126 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федора Антоновича Баряхтара -сын Стефан и жена его Параскева Ивановна
Смерть
20.04.1901
Причина смерти: Болезнь- деарея | Николаевская церковь,м/к-1901г.лист-51,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-9,кадр-52.
Похороны
21.04.1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close