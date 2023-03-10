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Елена Гаврилова
Елена Гаврилова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гаврила Антонов
1824 г.р.
Мать
Пелагея Петрова
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Гаврила Антонов
Мать:
Пелагея Петрова
Смерть
Неизвестно
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