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Конюхов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1909

Дата смерти

14.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909

Отец: Конюхов Фёдор

Мать: Конюхова Устинья

Рождение ребёнка
09.08.1932

Сын: Конюхов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Мария

Селище, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1936

Сын: Конюхов Александр Иванович

Мать ребёнка: Конюхова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Мария

Смерть
14.08.1941
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