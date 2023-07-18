Конюхов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1909
Дата смерти14.08.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1909
Отец: Конюхов Фёдор
Мать: Конюхова Устинья
Рождение ребёнка
09.08.1932
Сын: Конюхов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Конюхова Мария
Селище, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1936
Сын: Конюхов Александр Иванович
Мать ребёнка: Конюхова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конюхова Мария
Смерть
14.08.1941