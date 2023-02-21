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Лузгова Валентина Ивановна

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Место рождения

Село Ильинское Тетюшского района Татарской АССР

Дата рождения

14.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1964

Отец: Лузгов Иван Михайлович

Мать: Деревенская Роза Зиноновна

Село Ильинское Тетюшского района Татарской АССР
Бракосочетание
22.10.1986

Муж: Сумбаев Виктор Анатольевич

Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1987

Дочь: Сумбаева Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Сумбаев Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
04.02.1989

Дочь: Сумбаева Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сумбаев Виктор Анатольевич

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