Лузгова Валентина Ивановна
Место рожденияСело Ильинское Тетюшского района Татарской АССР
Дата рождения14.05.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1964
Отец: Лузгов Иван Михайлович
Село Ильинское Тетюшского района Татарской АССР
Бракосочетание
22.10.1986
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1987
Дочь: Сумбаева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Сумбаев Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
04.02.1989
Дочь: Сумбаева Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сумбаев Виктор Анатольевич