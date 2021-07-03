Софина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1958

Дата смерти

03.07.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

Около 1940 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мария Яковлевна

Место жительства
С 1958 по 1976
Место жительства
С 1976 по 1980
Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
11.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Тюмень
Рождение ребёнка
04.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Тюмень
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.07.2021
Причина смерти: Рак
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