Софина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1958
Дата смерти03.07.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мария Яковлевна
Место жительства
С 1958 по 1976
Место жительства
С 1976 по 1980
Место жительства
С 1980
Рождение ребёнка
11.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Тюмень
Рождение ребёнка
04.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Тюмень
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.07.2021
Причина смерти: Рак