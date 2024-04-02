Мамонтов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1918
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
г. Москва
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
г. Москва
Развод
1962
Жена: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Образование
Неизвестно
кандидат наук
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001