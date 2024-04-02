Мамонтов Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1918

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

г. Москва
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

г. Москва
Развод
1962

Жена: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Образование
Неизвестно
кандидат наук
Образование
Неизвестно
высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001
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