Кононов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1946
Дочь: Навагина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кононова Анастасия Сергеевна
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно