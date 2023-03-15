Кононов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1946

Дочь: Навагина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кононова Анастасия Сергеевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
Неизвестно

Жена: Кононова Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анастасия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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