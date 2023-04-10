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Трубицын Афонасей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Трубицын Алексей Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Трубицын Фрол Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Трубицын Сидор Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Трубицын Лука Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубицын Андрей Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно