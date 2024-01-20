Гурьева (Лощенова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1849
Отец: Лощенов Иван Егорович
Бракосочетание
18.01.1871
в св-ве о браке Кирилл записан Гоголевым
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Гурьев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гурьев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гурьев Константин Кириллович
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Кирилловна
Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич
Смерть
Неизвестно