Гурьева (Лощенова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Лощенова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1849

Отец: Лощенов Иван Егорович

Мать: Лощенова Домника Васильевна

Бракосочетание
18.01.1871

Муж: Гурьев Кирилл Матвеевич

в св-ве о браке Кирилл записан Гоголевым
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Гурьев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Красный Бор, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гурьев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Гурьев Петр Кириллович

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гурьев Константин Кириллович

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гурьев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Кирилловна

Отец ребёнка: Гурьев Кирилл Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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