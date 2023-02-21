Шанаурин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1969

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

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Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1969

Отец: Шанаурин Дмитрий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.01.1997

Жена: Шанаурина Лариса Андреевна

Рождение ребёнка
05.12.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шанаурина Лариса Андреевна

Аксениха, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.2004

Дочь: Шанаурина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Шанаурина Лариса Андреевна

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