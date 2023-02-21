Шанаурин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1969
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1969
Отец: Шанаурин Дмитрий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.01.1997
Рождение ребёнка
05.12.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шанаурина Лариса Андреевна
Аксениха, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.2004
Дочь: Шанаурина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Шанаурина Лариса Андреевна