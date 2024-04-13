Быкова Лидия Сергеенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2012
Дочь: Быкова Даниелла Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Викторович
Рождение ребёнка
19.05.2014
Дочь: Быкова Милана Алексеевна
Отец ребёнка: Быков Алексей Викторович