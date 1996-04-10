Дубовцова Ирина Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1921
Дата смерти10.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921
Отец: Демченко Филипп
Мать: Демченко Гуша
Рождение ребёнка
21.08.1940
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Дубовцов Михаил Калистратович
Рождение ребёнка
04.04.1942
Сын: Дубовцов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Дубовцов Михаил Калистратович
Смерть
10.04.1996