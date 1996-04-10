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Дубовцова Ирина Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1921

Дата смерти

10.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1921

Отец: Демченко Филипп

Мать: Демченко Гуша

Рождение ребёнка
21.08.1940

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Дубовцов Михаил Калистратович

Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Дубовцов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Дубовцов Михаил Калистратович

Смерть
10.04.1996