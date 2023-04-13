Гордеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Артем Александрович
Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева София Александровна
Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Алена Андреевна