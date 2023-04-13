Гордеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Артем Александрович

Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева София Александровна

Мать ребёнка: Гордеева Алена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Алена Андреевна