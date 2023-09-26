Марьина Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Васса Степановна
Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Виктор
Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович
Смерть
Неизвестно