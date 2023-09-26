Марьина Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина Васса Степановна

Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Виктор

Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Яков Степанович

Отец ребёнка: Марьин Степан Кириллович

Смерть
Неизвестно
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