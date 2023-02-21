Кожевников Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Сын: Кожевников Онисим Васильевич
Мать ребёнка: Соловьёва Пелагея Константиновна
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901