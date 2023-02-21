Кожевников Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.

Сын: Кожевников Онисим Васильевич

Мать ребёнка: Соловьёва Пелагея Константиновна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Пелагея Константиновна

Смерть
1901
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