Щеголева (Васильева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголева (Васильева) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеголев (shchegolev) Федор Иванович (Fedor Ivanovich)

ст.Теребутенец Хвойнинский район Новгородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Щеголев (shchegolev) Федор Иванович (Fedor Ivanovich)

Место жительства
Неизвестно
поселок Хвойная Линейная 3
Смерть
Неизвестно
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