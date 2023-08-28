Щеголева (Васильева) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеголев (shchegolev) Федор Иванович (Fedor Ivanovich)
ст.Теребутенец Хвойнинский район Новгородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Щеголев (shchegolev) Федор Иванович (Fedor Ivanovich)
Место жительства
Неизвестно
поселок Хвойная Линейная 3
Смерть
Неизвестно