Припачкина Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припачкина Елена Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1949

Дочь: Ломова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1951

Сын: Припачкин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.05.1953

Сын: Припачкин Федор Юрьевич

Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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