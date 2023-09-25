Припачкина Елена Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1949
Дочь: Ломова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Припачкин Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1953
Отец ребёнка: Ходукин Юрий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно