Гусев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Иван

Гусев Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Гусев Павел Иванович

Мать ребёнка: Гусева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходырева _ Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Федор Иванов

Мать ребёнка: Гусева Елизавета

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close