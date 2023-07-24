Варвара Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Абрамов Петр Фролов

Отец ребёнка: Фрол Абрамов

д. Потокарово Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Абрамов

Смерть
До 1833
Потокарово, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
помещицы Дарьи Кирсановой
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