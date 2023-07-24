Варвара Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Абрамов Петр Фролов
Отец ребёнка: Фрол Абрамов
д. Потокарово Новоладожский уезд Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Абрамов
Смерть
До 1833
Потокарово, Суббочинская волость, Новоладожский уезд
помещицы Дарьи Кирсановой