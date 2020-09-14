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Аксёнова Вероника Алексеевна
Аксёнова Вероника Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.2020
Пол
Женский
Отец
Аксёнов Алексей Юрьевич
1986 г.р.
Мать
Аксёнова (Биктимирова) Юлия Вячеславовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2020
Отец:
Аксёнов Алексей Юрьевич
Мать:
Аксёнова Юлия Вячеславовна
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