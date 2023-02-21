Ольшанская (Яременко) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшанская (Яременко) Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ВN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ольшанский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Ольшанский Яков Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольшанский Яков Маркович

Место жительства
Неизвестно
Ярошовка, Сумська область
Смерть
1968
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