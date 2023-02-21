Ольшанская (Яременко) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ольшанский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Ольшанский Яков Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ярошовка, Сумська область
Смерть
1968