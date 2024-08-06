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Вотяков Евгений Александрович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

09.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полкова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
02.10.2012

Сын: Вотяков Ян Евгеньевич

Мать ребёнка: Полкова Мария Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Родился в г.Екатеринбург в Областном Перинатальном центре
Рождение ребёнка
01.05.2020

Дочь: Вотякова Диана Евгеньевна

Мать ребёнка: Полкова Мария Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Родилась в г.Екатеринбург в роддоме УГМК

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