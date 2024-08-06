Вотяков Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения09.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полкова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
02.10.2012
Мать ребёнка: Полкова Мария Сергеевна
Родился в г.Екатеринбург в Областном Перинатальном центре
Рождение ребёнка
01.05.2020
Дочь: Вотякова Диана Евгеньевна
Мать ребёнка: Полкова Мария Сергеевна
Родилась в г.Екатеринбург в роддоме УГМК