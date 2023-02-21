Калмыкова (Бавыкина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (Бавыкина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1983

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983

Отец: Бавыкин Владимир Григорьевич

Мать: Бавыкина Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
23.08.2008

Муж: Калмыков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
17.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
21.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмыков Евгений Юрьевич