Калмыкова (Бавыкина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983
Бракосочетание
23.08.2008
Рождение ребёнка
17.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
21.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Евгений Юрьевич