Арсеньев Федор Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1894
Дата смерти08.02.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Арсеньев Валентин Федорович
Мать ребёнка: Арсеньева Антонина Александровна
Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Рождение ребёнка
1925
Сын: Арсеньев Аркадий Федорович
Мать ребёнка: Арсеньева Антонина Александровна
Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1975
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область