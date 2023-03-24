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Арсеньев Федор Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1894

Дата смерти

08.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Арсеньев Валентин Федорович

Мать ребёнка: Арсеньева Антонина Александровна

Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Рождение ребёнка
1925

Сын: Арсеньев Аркадий Федорович

Мать ребёнка: Арсеньева Антонина Александровна

Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, ст. Песь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсеньева Антонина Александровна

Смерть
08.02.1975
Похороны
Неизвестно
Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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