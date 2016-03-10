Базаев Борис Иванович
Место рожденияг.Мелитополь
Дата рождения02.01.1929
Дата смерти10.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Мелитополь
Рождение ребёнка
03.07.1955
Дочь: Кудряшова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Базаева Галина Ивановна
с.Кирилловка Кокчетавская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Базаева Галина Ивановна
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
10.03.2016
Крым с. Тудовое