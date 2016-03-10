Базаев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базаев Борис Иванович

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Место рождения

г.Мелитополь

Дата рождения

02.01.1929

Дата смерти

10.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Мелитополь
Рождение ребёнка
03.07.1955

Дочь: Кудряшова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Базаева Галина Ивановна

с.Кирилловка Кокчетавская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базаев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Базаева Галина Ивановна

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Смерть
10.03.2016
Крым с. Тудовое
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