Чижева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1883

Отец: Чижев Михаил

Мать: Чижева Анна

Смерть
Неизвестно
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