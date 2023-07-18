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Мальц Андрей Мартынович

Место рождения

Респ. Беларусь

Дата рождения

24.08.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914

Отец: не указан

Мать: Любовь Венедиктовна

Респ. Беларусь
Рождение ребёнка
28.05.1936

Сын: Мальц Борис Андреевич

Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна

Рождение ребёнка
?.10.1941

Сын: Мальц Эдуард Андреевич

Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна

Литва
Рождение ребёнка
07.02.1947

Сын: Мальц Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.01.1949

Дочь: Мальц Вера Андреевна

Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна

Юрга, Юргинский, Кемеровская область
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