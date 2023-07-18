Мальц Андрей Мартынович
Место рожденияРесп. Беларусь
Дата рождения24.08.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1914
Отец: не указан
Мать: Любовь Венедиктовна
Респ. Беларусь
Рождение ребёнка
28.05.1936
Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна
Рождение ребёнка
?.10.1941
Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна
Литва
Рождение ребёнка
07.02.1947
Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.01.1949
Дочь: Мальц Вера Андреевна
Мать ребёнка: Сторожева Мария Лаврентьевна
Юрга, Юргинский, Кемеровская область