Фаткуллин Венарис
Место рожденияТюмень, Россия
Дата рождения15.09.1957
Дата смерти13.06.2017
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тюмень, Россия
Смерть
13.06.2017
Тюмень, Россия