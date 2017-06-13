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Фаткуллин Венарис

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Место рождения

Тюмень, Россия

Дата рождения

15.09.1957

Дата смерти

13.06.2017

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Рождение ребёнка
13.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, Россия
Смерть
13.06.2017
Тюмень, Россия
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