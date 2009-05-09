Львова (Смирнова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Смирнова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1946

Дата смерти

09.05.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поединков Сергей Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поединков Сергей Георгиевич

Смерть
09.05.2009
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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