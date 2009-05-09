Львова (Смирнова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1946
Дата смерти09.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поединков Сергей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2009