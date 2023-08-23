Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

986

Дата смерти

24.07.1015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
986

Отец: не указан

Мать: Анна Византийская

Смерть
24.07.1015
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