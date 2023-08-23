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Борис Владимирович
Борис Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
986
Дата смерти
24.07.1015
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Анна Византийская
963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
986
Отец: не указан
Мать:
Анна Византийская
Смерть
24.07.1015
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