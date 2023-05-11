(Зятькова) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зятькова) Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Зятьков Василий

Мать: Зятькова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно