Денисов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Иван Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Денисов Никита Арсентьевич

Мать: Денисова Дарья Ульяновна

Смерть
1947
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