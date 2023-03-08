Рогачёв Платон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёв Платон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рогачёв Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Воронина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогачёв Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Воронина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Наталья

Смерть
Неизвестно
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