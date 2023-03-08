Рогачёв Платон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рогачёв Фёдор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Воронина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогачёв Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Воронина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Наталья
Смерть
Неизвестно