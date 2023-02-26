Ульяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Алена Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Петр Егоров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Петр Егоров
Смерть
Неизвестно