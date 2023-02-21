Лазарев Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Ефим Григорьевич

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Место рождения

г. Глухов, Черниговской губернии, Украина

Дата рождения

03.05.1871

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Глухов, Черниговской губернии, Украина
Место жительства
С 1896 по 1902
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1896
Киев
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1942
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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