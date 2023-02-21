Лазарев Ефим Григорьевич
Место рожденияг. Глухов, Черниговской губернии, Украина
Дата рождения03.05.1871
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Глухов, Черниговской губернии, Украина
Место жительства
С 1896 по 1902
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1896
Киев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1942